موسكو تدعو الى عدم تعقيد الوضع حول خطة العمل الشاملة

روسيا انسخ الرابط 0 0

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو تدعو طهران وغيرها من الأطراف الابتعاد عن خطوات من شأنها تعقيد الوضع حول خطة العمل الشاملة.

وقال ريابكوف في بيان "ندعو جميع الأطراف المهتمة، بما في ذلك إيران، الابتعاد عن الخطوات التي من شأنها تعقيد الوضع، وإتاحة الفرص لإيجاد حلول تسمح بإعادة تطبيق خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني إلى مساره المستدام". يتبع…