"سوخوي 57" تتفوق على سائر المقاتلات الأخرى

أعلن ذلك المسؤول عن تسليح القوات المسلحة الروسية.

وقال الجنرال أناتولي غولايف، رئيس دائرة تسليح القوات المسلحة الروسية، لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال القوات المسلحة الروسية، إن طائرات "سو-57" التي ستتسلمها القوات الروسية ستحتوي على أسلحة حديثة تتقدم وتتفوق على نظيراتها الأجنبية في المواصفات والقدرات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد تعاقدت في عام 2018 على شراء أولى دفعات طائرات من طراز "سو-57". ويجب أن تحصل القوات الروسية على 76 طائرة من هذا الطراز قبل عام 2028، حسب رئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين.

ونوه الجنرال غولايف إلى أن القوات الروسية ستحصل، مع طائرات "سو-57"، على أسلحة خاصة بها، والمعدات اللازمة لصيانتها وتقديم ما يؤمن رحلاتها.

وأكد المسؤول عن تسليح القوات الروسية أنه تم التعاقد على شراء غالبية الأسلحة التي ستتسلح بها مقاتلة الجيل الخامس الروسية.