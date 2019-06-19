اعتقال شخصين لاشتباههما في تمويل "داعش" في روسيا

أعلنت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، أنه تم اعتقال اثنين مشتبه بهما في الترويج للأنشطة الإرهابية على أراضي منطقة موسكو.

وقالت بيترينكو، خلال التحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بتمويل المواطنين الروس لأنشطة تنظيم " داعش " (المحظور في روسيا)، وجد التحقيق أنه من عام 2014 إلى سبتمبر/أيلول 2017، نظم أعضاء في تنظيم "داعش"، ومواطنون روس في سوريا، تمويل الأنشطة الإرهابية لـ"داعش". للقيام بذلك، جذبوا سكان داغستان، الذين نظموا مراكز جمع الأموال في روسيا عن طريق أنظمة الدفع والبطاقات المصرفية، وكذلك إيصال الأموال إلى مناطق في سوريا، تسيطر عليها "داعش".

ونتيجة لذلك، جمع هؤلاء الأشخاص ما لا يقل عن ثمانية ملايين روبل من أكثر من 200 شخص من مناطق شمال القوقاز ومنطقة سيبيريا وأورال الفيدرالية، بما في ذلك جمعوا المال من أشخاص مشتبهين في ارتكاب جرائم إرهابية التوجه.

وأضافت بيترينكو: "خلال إجراءات التحقيق في موسكو ومنطقة موسكو، اعتقل شخصان للاشتباه في ارتكابهما جريمة بموجب الجزء 1 من المادة 205.1 من القانون الجنائي الروسي (دعم الأنشطة الإرهابية).

وأشارت إلى أن التحقيق يحدد دور المشتبه بهم وأفعالهم في تمويل الإرهاب، ويتحقق من تورطهم في جرائم أخرى لا تتعلق بالقضية الجنائية قيد التحقيق، بالإضافة إلى ذلك، يتم فحص تورط شخص آخر تم التعرف عليه في جريمة مماثلة، ويتم اتخاذ تدابير فعالة لتحديد شركاء آخرين في الجريمة.