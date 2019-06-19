شويغو يكشف مواعيد إطلاق منظومة "بانتسير" الجديدة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء أحدث نظام دفاع جوي صاروخي-مدفعي "بانتسير إس إم" بحلول عام 2021.

وأوضح شويغو "تم التخطيط لاستكمال إنشاء مجمع صواريخ مضاد للطائرات متعدد الاستخدام من نوع بانتسير- إس إم عام 2021".

يعد "بانتسير إس إم"، نسخة محدثة للغاية من "بانتسير إس"، من حيث زيادة مدى تدمير الهدف وهو مزود بصواريخ جديدة قادرة على تحديد وتتبع وتدمير مجموعة أكبر من الأهداف على مدى أكبر.

ومن المتوقع أن تزيد إمكانيات المجمع في اعتراض ذخيرة المدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة (دون طيار).

وبني الموديل الجديد من مجموعة "بانتسير" من الصفر لاستحالة تطوير مجموعات "بانتسير إس1" المتوفرة حاليًا إلى "بانتسير إس إم".

تتمتع منظومة "بانتسير" الجديدة بمزايا تفوقية مثل الصاروخ الجديد الذي تصل سرعته إلى 3000 متر في الثانية مع العلم أن سرعة صاروخ "57أ6يي" الخاص بمجموعة "بانتسير إس1" تبلغ 1300 متر في الثانية، وجهاز التنشين الجديد الذي يرى رادار "بانتسير إس إم" بفضله الأهداف على بعد 75 كم. وبالتالي فإن مدى مجموعة "بانتسير إس إم" المجدي سيصل إلى 40 كم ما يعادل مثلي مدى مجموعة "بانتسير إس1".