الأرصاد الجوية: الحرارة في موسكو تتجاوز الرقم القياسي السبت المقبل

أعلن مركز الأرصاد الجوية في روسيا، في بيان، اليوم الأربعاء، أن درجة حرارة الجو في العاصمة موسكو، يمكن أن تصل يوم السبت، إلى 32 درجة، وبذلك ستتجاوز الرقم القياسي البالغ 31.8 درجة الذي تم تسجيله في عام 1917.

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان: "يوم السبت 22 حزيران/ يونيو، من المتوقع أن يكون الطقس الأكثر سخونة، خلال ساعات النهار وبعض الأماكن سوف ترتفع درجة حرارتها إلى +32° درجة.

وأضاف البيان، "في هذا اليوم يمكننا أن نتوقع أن يتجاوز الرقم القياسي لعام 1917، عندما ارتفعت درجة الحرارة في العاصمة موسكو إلى +31.8°".

والجدير بالذكر أن روسيا تمتاز ببردها القارس شتاء، وانخفاض درجات حرارتها في مثل هذا الوقت من السنة، علماً بأن روسيا المترامية الأطراف، ليس بالضرورة، أن يكون فيها الطقس بارداً بشكل كبير في كافة مناطقها، لأن الطقس في روسيا يتراوح، بين طقس قطبي بارد وطقس مداري معتدل على شواطئ البحر الأسود، مثل طقس مدينة "سوتشي" على سبيل المثال، والتي تقع على خط العرض نفسه، الذي تقع عليه مدينة نيس الفرنسية.