روسيا تنتج وسائط جديدة للدفاع الجوي

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع ترأسه في وزارة الدفاع أن روسيا انتهت في وقت سابق من عام 2019 من إبداع منظومة الصواريخ القريبة والمتوسطة المدى المضادة للطائرات التي اطلق عليها اسم "إس-350 فيتياز".

وخصصت منظومة "إس-350" التي تتمتع بإمكانيات متطورة، لتدمير الصواريخ الجوالة المهاجمة والطائرات المسيّرة والمروحيات على ارتفاع منخفض وكذلك الطائرات القتالية التي تحاول تجنب الإصابة بالصواريخ الاعتراضية بتخفيض ارتفاع تحليقها.

وصممت منظومة "إس-350" لحماية وسائط الدفاع الجوي البعيدة المدى "إس-300في4" و"إس-400" و"إس-500". ويمكن لقاذف (منصة إطلاق صواريخ) "إس-350" أن يحمل 12 صاروخا. ويتراوح مدى صواريخ "إس-350" بين 15 كيلومترا و120 كيلومترا.

وتواصل روسيا في الوقت نفسه العمل في إنشاء مجموعة صاروخية مدفعية جديدة مضادة للطائرات من نوع "بانتسير". ويجب أن تنجز روسيا مشروع "بانتسير إس إم" في عام 2021 حسب وزير الدفاع.

وتتلخص وظيفة منظومة "بانتسير إس إم" في حماية المنشآت المدنية والعسكرية الهامة ومنظومات الدفاع الجوي البعيدة المدى. ويبلغ مدى صواريخها المضادة للطائرات 40 كيلومترا. ولديها صواريخ خفيفة أيضا لمكافحة الطائرات المسيرة.