بوتين يكشف هدف أمريكا من مهاجمة "هواوي"

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال "الخط المباشر" مع المواطنين الروس، اليوم الخميس، أن الهجوم الأمريكي على هواوي يهدف إلى كبح جماح اقتصاد الصين.

وقال بوتين إن الهجوم على هواوي أصبح انعكاسا لسياسة كبح جماح التنمية في الصين، التي أصبحت منافسًا عالميًا لقوة عالمية أخرى — الولايات المتحدة.

وأضاف بوتين: "يحدث نفس الشيء فيما يتعلق بروسيا وسيستمر حدوثه، لذلك إذا أردنا أن يكون لنا مكان تحت الشمس، يجب أن نصبح أقوى، بما في ذلك، وفي المقام الأول، في المجال الاقتصادي".

ويقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالإجابة للمرة الـ17 عن أسئلة المواطنين الروس عن طريق عقد خط مباشر وقد تلقى ما يقارب المليوني سؤال حتى الآن.