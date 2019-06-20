بوتين حول الصفقة مع الولايات المتحدة بشأن سوريا: روسيا لا تتاجر بالحلفاء أو المبادئ

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن روسيا لا تتاجر بالحلفاء، مجيبا عن سؤال حول الصفقة مع الولايات المتحدة بشأن سوريا.

وأشار بوتين إلى أنه يجب حل قضية التسوية السياسية في سوريا من خلال الجهود المشتركة لجميع اللاعبين المهتمين، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال فلاديمير بوتين خلال "الخط المباشر": "يمكننا التفاوض مع شركائنا حول حل بعض المشكلات الملحة. واحدة من تلك المشكلات التي يتعين علينا حلها معا، أولا وقبل كل شيء، مع زملائنا الذين حققنا معهم تقدما كبيرا، أعني تركيا وإيران مع الدول الأهرى المشاركة في هذا النزاع، ومن بينهم بطبيعة الحال الولايات المتحدة، هذه قضايا متعلقة بالتسوية السياسية، وإنشاء لجنة دستورية وبداية عملها وقواعد عملها".

وأضاف الرئيس الروسي أنه يجب أن تشارك مصر وإسرائيل والأردن وغيرها من دول الشرق الأوسط في تسوية الأزمة السورية، لأنها تعاني من تدفق الاجئين".

وأشار بوتين إلى أنه يجب العمل معا بطريقة موحدة".

وأجاب ردا على سؤال حول ما إذا كان يوجد صفقة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن سوريا قائلا: "ماذا يعني صفقة؟ إنها مشاريع تجارية، أسهم. نحن لا نتاجر لا بحلفائنا ولا بمصالحنا ولا بمبادئنا. يمكن الاتفاق مع زملائنا لحل المشاكل".