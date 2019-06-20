بوتين: استخدام أمريكا القوة ضد إيران بعد حادثة خليج عمان سيكون كارثة للمنطقة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال "الخط المباشر" مع المواطنين الروس، اليوم الخميس، من الصعب حساب عواقب استخدام القوة العسكرية ضد إيران، وهذا سيؤدي إلى كارثة.