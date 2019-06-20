افتتح اليوم في مدينة سفيتلوغورسك في مقاطعة كالينينغراد الروسية، المنتدى الدولي الرابع للكهرمان ويستمر حتى 23 من شهر حزيران/ يونيو الجاري.

ويجمع الحدث الذي يعقد بدعم من الشركة الروسية الشهيرة"روستيخ" ممثلين عن صناعة الكهرمان من روسيا وبولندا وليتوانيا والصين، بالإضافة إلى 50 مصنعا من مختلف البلدان، يعرضون فيه منتجاتهم، فيما لم يحضر أي ممثل عن البلدان العربية، على الرغم من الرواج الكبير للكهرمان في العالم العربي.

يقوم الخبراء وممثلو الشركات العالمية والحكومات خلال المنتدى، بمناقشة القضايا المتعلقة بالترويج والتسويق والتنظيم القانوني للتجارة، وسيكون الموضوع الرئيسي للمنتدى هو رقمنة الصناعة، وكيفية وضع المنتجات والخدمات بالشكل الصحيح على منصات التداول الإلكتروني العالمية.

© Sputnik . Aiham Massa ‎افتتاح المنتدى الدولي الرابع للكهرمان في مقاطعة كالينينغراد الروسية

كما سيتم توقيع عدة اتفاقيات بين مختلف شركات الكهرمان والمجوهرات، وسيقام برنامج ثقافي للضيوف، يتضمن عروضا مسرحية وعروض أزياء وحفلات موسيقية، من ضمنها فرقة أسطول البلطيق للرقص والغناء، وأوركسترا كالينينغراد بالإضافة الى العديد من الأنشطة الشعبية.

وسيجري حسب التقليد المتبع في المنتدى مزاد على قطع الكهرمان الفريدة، التي يزيد وزنها على 1 كغ، كما سيكون للمرة الأولى بطولة إقليمية ضمن بطولة المحترفين العالميين في تشكيل وصياغة الكهرمان.

ويركز حوالي 90٪‏ من الاحتياطي العالمي للكهرمان في مقاطعة كالينينغراد، بما في ذلك الاحتياطات المناسبة لصياغة المجوهرات، وتعتبر موسسة كالينيغراد بلانت للكهرمان، المؤسسة الوحيدة التي تستخرج الكهرمان في روسيا.