أكد نائب وزير الدفاع الروسي، أندريه كارتابولوف، أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يدعمون المنظمات الدينية غير التقليدية والسياسيين المعادين في روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال كارتابولوف: "يقوم شركاؤنا، بقيادة الولايات المتحدة، بتنظيم الدعم للهياكل الدينية غير التقليدية والمنشورات، التي تصف نفسها بـ"المستقلة" والموارد الإعلامية، فضلاً عن الشخصيات السياسية قصيرة النظر أو العدائية بشكل علني".

يتبع…