بوتين: شركات الأمن الخاصة موجودة في سوريا ولكنها لا تشارك في القتال

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن شركات الأمن الخاصة موجودة في سوريا ولكنها ليست مرتبطة بالدولة ولا تشارك في القتال.

موسكو — سبوتنيك . قال الرئيس الروسي للصحفيين عقب اللقاء السنوي "الخط المباشر": "فيما يتعلق بالشركات الخاصة، بما في ذلك شركات الأمن الخاصة تحت رعاية الأشخاص الذين ذكرتهم، فهي موجودة بالفعل.

وأضاف "إذاً هذه ليست دولة روسية، وهم ليسوا مشاركين في الأعمال القتالية، لسوء الحظ أو لحسن الحظ".

وأردف "ولكن على أي حال، هناك يتم حل المشكلات الاقتصادية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وإنتاج النفط وتطوير الحقول وما إلى ذلك. هذا ما يدور حوله، وبطبيعة الحال، نحن ندرك أنه حتى في حل هذه المهام الاقتصادية الوطنية، كما اعتادوا القول، يخاطر الناس بحياتهم، وتعد هذه أيضا مساهمة في مكافحة الإرهاب".