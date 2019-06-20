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19:16 20 يونيو/ حزيران 2019
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    الكهرمان

    روسيا تزيد إنتاجها من "عسل الأرض" (صور)

    © Fotolia / Oksf
    روسيا
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    تشارك العديد من الشركات والمعامل المختصة بتصنيع وصياغة المنتجات المتعلقة بالكهرمان، في المنتدى الدولي الرابع للكهرمان في مقاطعة كالينيغراد الروسية.

    تعمل هذه الشركات على عرض وتسويق منتجاتها ضمن فعاليات هذا المنتدى، للمساهمة في زيادة المبيعات، وتوقيع اتفاقيات وعقد صفقات جديدة، لتوسيع أسواقها والوصول إلى مستويات أعلى.

    شركات الكهرمان الروسية تسعى لتوسيع اسواقها عبر منتدى الكهرمان الدولي الرابع
    © Sputnik . Aiham Massa
    شركات الكهرمان الروسية تسعى لتوسيع اسواقها عبر منتدى الكهرمان الدولي الرابع

    التقت "سبوتنيك" أحد أصحاب الشركات المشاركة في المنتدى الدولي، قسطنطين بوشميلوف، وتحدث عن صناعة الكهرمان في كالينيغراد، ويقول: أعمل في مجال الكهرمان منذ ما يقارب 27 عاما، وشركتنا تعمل تحديدا في مجال صناعة الكهرمان الفنية والفريدة.

    ويواصل بوشميلوف: ننتج في معملنا الكثير من التحف الفنية المصنوعة يدويا بالكامل، ولدينا مجموعة كبيرة من الأعمال الجميلة، وهناك بعض المنتوجات يتم العمل عليها لفترة تزيد عن الشهرين، حيث تمر بمراحل عديدة، البعض منها سرية تراكمت لدينا مع الخبرة الطويلة في هذا المجال.

    شركات الكهرمان الروسية تسعى لتوسيع اسواقها عبر منتدى الكهرمان الدولي الرابع
    © Sputnik . Aiham Massa
    شركات الكهرمان الروسية تسعى لتوسيع اسواقها عبر منتدى الكهرمان الدولي الرابع

    وشرح بوشميلوف كيفية تشكل الكهرمان: قبل ملايين السنين تشكل الكهرمان عبر سقوط صمغ الأشجار، ليدفن في باطن الأرض، ويعطينا الكهرمان، وقد يسقط هذا الصمغ على حشرات او غيرها، ليحفظها لملايين السنين حتى وقتنا الحاضر.

    وتابع: وقد يصدف ان يسقط هذا الصمغ على حشرات كبيرة او حيوانات اخرى، وهناك متحف في أوروبا وآخر في روسيا، حيث يمكن مشاهدة ضفادع وسحالي ضمن أحجار الكهرمان، بل وحتى هناك بعض العصافير والعقارب وحتى الأسماك المحفوظة، والتي تعتبر حالات نادرة جدا، حيث ان الصمغ يجب ان يسقط في الماء وعلى سمكة، هو أمر نادر جدا.

    وتحدث صاحب الشركة الروسية عن العمل التجاري لشركته: معظم مبيعاتنا تتركز في روسيا، ولدينا العديد من المشترين من أوروبا في بولندا وفرنسا ومختلف الدول، بالطبع مع الصين التي تعتبر أبرز مشتر للكهرمان.

    شركات الكهرمان الروسية تسعى لتوسيع اسواقها عبر منتدى الكهرمان الدولي الرابع
    © Sputnik . Aiham Massa
    شركات الكهرمان الروسية تسعى لتوسيع اسواقها عبر منتدى الكهرمان الدولي الرابع

    ويكمل: كان هناك بعض الشركات العربية التي اقترحت علينا العمل معهم، لكنهم أرادوا ان يعملوا كوسطاء للبيع فقط، وهذا لا يناسبنا، حيث اننا لا نرغب بإعطاء بضائعنا اذا لم نكن متأكدين من وجود أسواق لتصريفها.

    وقالت العاملة في إحدى شركات الكهرمان، ايرينا تشيكمينا، في لقاء مع سبوتنيك: شركتنا واسمها "بروسكي ميود"، هي شركة للصناعات والحرف اليدوية في مدينة كالينينغراد، حيث نقوم بتصميم كل شيء ونصنفه ونبيعه بانفسنا، ولدينا نمط معين في تصاميمنا، حيث ان كل المواد الأولية الداخلة في منتجاتنا هي مواد طبيعية 100٪‏.

    وعن فوائد الكهرمان تقول تشيكمينا: لا يمكن القول ان الكهرمان مفيد للصحة، فكل الأحجار الكريمة مفيدة، لأنها طبيعية، والكهرمان هو الحجر الوحيد الذي يمكن ان تراه بألوان متعددة وكثيرة، وتتدرج بين الشفاف والغامق.

    وتكمل: نطلق على الكهرمان اسم عسل الارض بسبب ألوانه المشابهة للعسل، ونبيع منتجاتنا في مقاطعة كالينينغراد، ولدينا خطط لتوسيع اسواقنا في المستقبل القريب.

    وفي حديث لـ"سبوتنيك" يقول سيرغي تشيكولوف العامل في إحدى شركات الكهرمان: نعمل في هذا المجال منذ عام 2001، ونقوم بإنتاج القلائد والأساور، بالإضافة الى اللوحات، وبشكل عام يمكن القول إننا نعمل في كل ما يتعلق بالكهرمان.

    شركات الكهرمان الروسية تسعى لتوسيع اسواقها عبر منتدى الكهرمان الدولي الرابع
    © Sputnik . Aiham Massa
    شركات الكهرمان الروسية تسعى لتوسيع اسواقها عبر منتدى الكهرمان الدولي الرابع

    وعن هذه الأحجار يقول سيرغي: يختلف الكهرمان وفقا لنوعه ولونه، حيث هناك الأبيض والشفاف والغامق، واليوم اللون الأبيض هو الأكثر طلبا والأغلى سعرا، ونحن نبيع هذه المنتجات في روسيا، ولدينا العديد من الزبائن من الخارج، ولسوء الأسف لم نصل الى العالم العربي حتى الان، وهو هدفنا الحالي. 

    انظر أيضا:

    بيع أغلى "شذرة كهرمان" في مزاد روسي مقابل 25 ألف دولار
    ‎افتتاح المنتدى الدولي الرابع للكهرمان في مقاطعة كالينينغراد الروسية
    الكلمات الدلالية:
    الكهرمان, تسويق, اتفاقيات, منتوجات, عرض, مبيعات, منتدى, وكالة سبوتنيك, كالينينغراد
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