قمة الاتحاد الأوروبي تمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وتكشف السبب

أعلن ممثل المجلس الأوروبي، أعلى هيئة حاكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن قمة الاتحاد الأوروبي اتخذت قرارا سياسياً بتمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر، لأنها لا ترى أي تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك بشأن دونباس.

بروكسل — سبوتنيك. وقال ممثل المجلس الأوروبي: "تم تجديد العقوبات ضد روسيا بالإجماع لمدة ستة أشهر أخرى بسبب عدم الامتثال الكافي لاتفاقيات مينسك".

هذا وتنتهي العقوبات الحالية في 31 تموز/ يوليو المقبل. وهي تتعلق بقطاعات المالية والطاقة والدفاع، وكذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج. في آذار/مارس 2015 ، ربط الاتحاد الأوروبي العمل بتلك العقوبات بالتنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك.

وسيقدم المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي، القرار الإجرائي ووثائق تمديدهما في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا، فقامت رداً على هذه العقوبات، بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.

وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.