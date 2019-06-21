سقوط مروحية "مي-2" في كراسنودار ومصرع قائدها

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أن مروحية من طراز "مي-2" سقطت في إقليم كراسنودار، جنوب غربي روسيا، ولقي قائدها مصرعه.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ لوكالة سبوتنيك : "المروحية تابعة لأحد رجال الأعمال الروس، وكانت تقوم بعملية رش الحقول والمزروعات في إطار مهمة عادية".

ووفقا للمصدر، قتل قائد المروحية بعد فشله من الخروج من المروحية في الوقت المناسب.

وخضع نموذج الإنتاج التسلسلي لهذه المروحية للاختبار.

كما برزت مروحية جديدة من الطراز نفسه، لكنها محدثة مزودة بتكنولوجيا رقمية حديثة تميزها عن سابقاتها.