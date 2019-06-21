الكرملين: الوضع في منطقة الخليج متوتر للغاية ويدعو للقلق الشديد

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الوضع في منطقة الخليج متوتر للغاية ويدعو إلى القلق الشديد.