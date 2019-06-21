نورمحمدوف: أردت أن أقتلع قلب مكغريغور

شارك بطل العالم للفنون القتالية المختلطة، حبيب نورمحمدوف، متابعيه رغباته الدفينة خلاله نزاله مع كونور مكغريغور.

وأجاب نورمحمدوف عن سؤال طرحه أحد الأشخاص على صفحة "UFC Russia" في إنستغرام حول شعوره لحظة خنقه كونور مكغريغور أثناء النزال وقال: "أردت أن أقتلع قلبه".

يذكر أن حبيب تمكن من الفوز على ماكغريغور في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليدخل المقاتلان مع فريقهما في مشاجرة جماعية عقب اللقاء.

وفتحت ولاية نيفادا الأمريكية تحقيقا بالحادث، لتتم معاقبة حبيب بغرامة تصل لـ500 ألف دولار واستبعاد لمدة 9 أشهر، في الوقت ذاته تمت معاقبة الأيرلندي بغرامة مالية وصلت لـ50 ألف دولار واستبعاد لستة أشهر.

وفي آذار / مارس الماضي، أعلنت منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، أن نورمحمدوف سيدافع عن لقبه في أيلول / سبتمبر المقبل.