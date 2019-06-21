نورمحمدوف: أردت أن أقتلع قلب مكغريغور

وأجاب نورمحمدوف عن سؤال طرحه أحد الأشخاص على صفحة "UFC Russia" في إنستغرام حول شعوره لحظة خنقه كونور مكغريغور أثناء النزال وقال: "أردت أن أقتلع قلبه".
يذكر أن حبيب تمكن من الفوز على ماكغريغور في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليدخل المقاتلان مع فريقهما في مشاجرة جماعية عقب اللقاء.
وفتحت ولاية نيفادا الأمريكية تحقيقا بالحادث، لتتم معاقبة حبيب بغرامة تصل لـ500 ألف دولار واستبعاد لمدة 9 أشهر، في الوقت ذاته تمت معاقبة الأيرلندي بغرامة مالية وصلت لـ50 ألف دولار واستبعاد لستة أشهر.
وفي آذار / مارس الماضي، أعلنت منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، أن نورمحمدوف سيدافع عن لقبه في أيلول / سبتمبر المقبل.
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