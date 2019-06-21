بوتين يبحث الوضع في منطقة الخليج مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر أمس الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.
أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، الوضع في الخليج إضافة إلى ما حدث مع البرلمانيين الروس في جورجيا.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر أمس الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.
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