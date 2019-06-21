بوتين يبحث الوضع في منطقة الخليج مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، الوضع في الخليج إضافة إلى ما حدث مع البرلمانيين الروس في جورجيا.

وقال بيسكوف: "خلال الاجتماع تم بحث الوضع في الخليج، حيث أعرب المشاركون عن قلقهم العميق حيال توتر القائم، كما يدعون جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مشيرين إلى أن الخطوات غير المدروسة قد يكون لها تداعيات كبيرة على المنطقة والاستقرار العالمي".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر أمس الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.