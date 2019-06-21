عرض أغلى قطع الكهرمان في مزاد علني (صور)

أقيم مزاد علني لقطع الكهرمان النادرة، التي تزن أكثر من 1 كغ، على هامش المنتدى الدولي الرابع للكهرمان في مقاطعة كالينينغراد الروسية.

وتم شراء 14 حجرا فريدا من أصل 20 معروضة، وقد ارتفع عددها عن الأعوام السابقة بثلاث مرات، وذهب معظم هذه القطع النادرة لمشترين من الصين،

تحدث فيتالي كونونوف مدير المبيعات في مصنع "كالينيغراد امبر" وهو جزء من شركة "روستيخ"، لـ "سبوتنيك" عن المزاد قائلا: أكثر المشاركين نشاطا في هذا النوع من المزادات هم الصينيون، وقد اشتروا 10 قطع اليوم خلال المزاد.

© Sputnik . Aiham Massa أغلى قطع الكهرمان تباع في مزاد علني

ويتابع كونونوف: أغلى الحجارة المباعة كان بوزن أكثر من 2 كغ، يمكن إيجاده مرة كل ثلاث سنوات، واشتراه شخص من هونغ كونغ، بسعر يبلغ مليون و750 ألف روبل- (1 دولار = 64 روبل)، وهو أعلى بثلاث مرات من السعر الذي عرض به.

© Sputnik . Aiham Massa أغلى قطع الكهرمان تباع في مزاد علني

وعن استخدامات هذه القطع النادرة يقول مدير المبيعات: الأحجار الكبيرة لا تستخدم في الأعمال الفنية، بل يتم وضعها كتذكارات في البيوت أو على واجهات المحلات، أو حتى في المتاحف، لذلك هذا الحجر سيبقى على حاله وسيعرض للزينة الداخلية.

© Sputnik . Aiham Massa أغلى قطع الكهرمان تباع في مزاد علني

ويختم فيتالي كونونوف: الكهرمان حجر يستحق هذه الأسعار، ولا أعتقد أن هذه الأسعار مبالغ فيها في الآونة الاخيرة، نحن بوصفنا منتجون رئيسيون للكهرمان نحاول الترويج أكثر لمنتجاتنا، لأنها علامة تجارية لروسيا، والكهرمان هو ثروة لروسيا، الصين هي أكبر المشترين منا، وهناك أيضا عملاء من الهند وماليزيا، ونسعى لتوسيع أسواقنا أكثر.