بوتين: موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس وزراء بريطاني منتخب

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "روسيا-1":

"الشخص الذي يختاره الحزب هو من سيكون رئيساً للوزراء. سنعمل مع أي شخص."

وردا على سؤال الصحفيين حول أي من المرشحين لهذا المنصب يؤيده رئيس الدولة الروسية، أكد أنه بالنسبة له لا يوجد المرشح المفضل في هذا السباق.

وتجري انتخابات في الحزب المحافظ حاليا لاختيار رئيس جديد له سيتولى رئاسة الحكومة، بعدتنحي تيريزا ماي رسميا 7 حزيران / يونيو الجاري عن منصبها كزعيمةلحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، لكنها ستظل رئيسة للحكومةلحين اختيار خليفتها.

ويتصدر السباق وزير الخارجية السابق المؤيد لبريكست بشدة بوريس جونسون الذي لم يعد يواجه إلا خصما واحدا هو وزير الخارجية جيريمي هانت.