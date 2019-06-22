روسيا: عدم موافقة أمريكا على تبني بيان حول عدم السماح لحرب نووية ينم عن نواياهم

أعلن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أرتيوم كوجيين، اليوم السبت، أن عدم موافقة الولايات المتحدة على تبني بيان مشترك مع روسيا حول عدم السماح لقيام حرب نووية، يتحدث ببلاغة عن النوايا الأمريكية.

وجاء في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "في شهر تشرين الأول/أكتوبر، من العام الماضي، قدمت روسيا إلى الولايات المتحدة مسودة لبيان مشترك حول عدم السماح بقيام حرب نووية وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي. عدم الموافقة على تبنيها يتحدث ببلاغة عن النوايا الأمريكية".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن مثل هذه التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أميركيون تهدف بوضوح إلى تبرير توسيع نطاق الأسلحة النووية في ترسانة البنتاغون لدعمه في إسقاط القوة العسكرية في جميع أنحاء العالم.

في هذا الصدد، أوصت موسكو بأن تتذكر واشنطن أن امتلاك القدرة النووية يفرض مسؤولية خاصة.

وأضاف كوجين في التعليق "التعامل باستخفاف مع الأسلحة النووية وتدمير النظام الدولي للحد من التسلح محفوفة بعواقب وخيمة".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنه لفت انتباهها التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية الجنرال بول سيلفا، الذي حاول تبرير خطط لتزويد الصواريخ الباليستية الموجودة على متن غواصات "ترايدنت" برؤوس نووية منخفضة الطاقة بـ"تهديد أسطوري" بضربة نووية روسية على أراضي الولايات المتحدة.