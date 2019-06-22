روسيا: عدم موافقة أمريكا على تبني بيان حول عدم السماح لحرب نووية ينم عن نواياهم

وجاء في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "في شهر تشرين الأول/أكتوبر، من العام الماضي، قدمت روسيا إلى الولايات المتحدة مسودة لبيان مشترك حول عدم السماح بقيام حرب نووية وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي. عدم الموافقة على تبنيها يتحدث ببلاغة عن النوايا الأمريكية".
في هذا الصدد، أوصت موسكو بأن تتذكر واشنطن أن امتلاك القدرة النووية يفرض مسؤولية خاصة.
وأضاف كوجين في التعليق "التعامل باستخفاف مع الأسلحة النووية وتدمير النظام الدولي للحد من التسلح محفوفة بعواقب وخيمة".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنه لفت انتباهها التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية الجنرال بول سيلفا، الذي حاول تبرير خطط لتزويد الصواريخ الباليستية الموجودة على متن غواصات "ترايدنت" برؤوس نووية منخفضة الطاقة بـ"تهديد أسطوري" بضربة نووية روسية على أراضي الولايات المتحدة.
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