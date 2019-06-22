موسكو تطالب جورجيا بضمان سلامة الصحفيين والمواطنين من روسيا الاتحادية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت في بيان، أن موسكو تطالب تبيليسي بضمان الأمن غير المشروط للصحفيين الروس والمواطنين الروس بشكل عام في البلاد.

موسكو — سبوتنيك . في وقت سابق أفيد أنه في العاصمة الجورجية تبليسي، جرى مهاجمة طاقم قناة "روسيا 24" التلفزيونية، حيث حاول المهاجمون ضرب المراسل والمصور.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "نطالب السلطات الجورجية بضمان الأمن غير المشروط لكل من الصحفيين الروس ومواطني الاتحاد الروسي في البلاد بشكل عام".

وأضاف البيان، أن وزارة الخارجية الروسية ستواصل مراقبة تطور الأحداث في جورجيا عن كثب.

ووقع بوتين مرسوما بعد أن وصفت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، على خلفية الاحتجاجات في تبليسي، روسيا بأنها "عدو"، معتبرةً أن موسكو لديها مصلحة بالانقسام الاجتماعي في البلاد. ووصف رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف تصريحاتها بأنها غير مهنية ورجح بأنها ليس لديها صورة عن سير الأحداث أو أنها تشوه الموقف.

وبموجب مرسومه الصادر، منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ابتداء من 8 حزيران/ يوليو 2019، شركات الطيران الروسية من إجراء النقل الجوي للمواطنين من روسيا إلى الأراضي الجورجية، وأوعز إلى مجلس الوزراء بضمان عودة المواطنين الروس المقيمين مؤقتا في جورجيا، إلى البلاد بالإضافة إلى أمتعتهم.