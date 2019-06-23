الكرملين: لقاء الرئيس الأوكراني ليس على جدول أعمال بوتين بقمة العشرين

نفى الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، وجود لقاء مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على جدول أعمال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لاجتماعات قمة العشرين التي تعقد باليابان الأسبوع المقبل.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" إن مثل ذلك اللقاء "ليس مدرجا بالجدول"، وذلك بعد تصريح لوزير الخارجية الأوكراني، بافلو كليميكين، بأنه من المحتمل عقد لقاء بين الرئيسين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن بأن روسيا ستعيد علاقاتها مع أوكرانيا، بغض النظر عن العلاقات مع النخب الأوكرانية.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة العالم التلفزيونية "مير" في 13 من الشهر الحالي:"حتما سنعيد علاقاتنا [مع أوكرانيا]، لا يمكن أن يكون هناك شيء من هذا القبيل بين أجزاء من نفس الشعب أو بين دولتين شقيقتين"

وأضاف الرئيس الروسي: "بغض النظر عن مدى تطور علاقاتنا مع النخب، حتى مع النخب السياسية الماضية، أو حتى مع أولئك الذين وضعوا طيلة حياتهم أولويات أنشطتهم لمصالحهم الشخصية ومكاسبهم الشخصية والحفاظ على رؤوس أموالهم المكتسبة على حساب الشعب الأوكراني، لكن المودعة في مكان ما في الخارج".

وختم، قائلا: "أعتقد لذلك لديهم هذا الحب للغرب".