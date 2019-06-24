شويغو: التفتيش على قوات المنطقة المركزية يهدف ضمان الأمن العسكري في "آسيا الوسطى"

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شويغو: التفتيش على قوات المنطقة المركزية يهدف ضمان الأمن العسكري في "آسيا الوسطى"