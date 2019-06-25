إعلان فجائي عن تعبئة صواريخ "إس-400" للدفاع عن سيبيريا

وأعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو أن المشروع التدريبي الفجائي الذي تنفذه قوات المنطقة العسكرية المركزية منذ 24 يونيو/حزيران حتى 28 يونيو، يهدف إلى التثبت من قدرة القوات المسلحة على توفير الأمن العسكري لمنطقة آسيا الوسطى التي تواجه تهديدات إرهابية، والتحقق من مدى استعداد القوات لمناورة "سنتر 2019" الاستراتيجية القادمة.

وتم في إطار المشروع التدريبي المفاجئ إعلان حالة التأهب القصوى في صفوف قوات المنطقة العسكرية المركزية وبعض قوات المنطقتين الجنوبية والشرقية. وفي إقليم خاكاسيا ومقاطعة ساراتوف تحركت وحدات قوات الدفاع الجوي المزودة بصواريخ "إس-400" و"إس-300" إلى مواقع معينة للتدريب على حماية المنشآت الحكومية المهمة من الهجوم الجوي.

وإجمالاً يتضمن المشروع التدريبي أكثر من 50 فعالية.