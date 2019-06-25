"إيليوشين" تباشر العمل في مشروع طائرة المستقبل

وأخبر مدير عام شركة "إيليوشين" إحدى مؤسسات صناعة الطائرات في روسيا، "سبوتنيك" بأن مهندسي الشركة بدأوا العمل تمهيدا لإعداد مشروع طائرة مستقبلية.

وأضاف يوري غرودينين المدير العام لشركة "إيليوشين"، أن الأبحاث ستحدد ما إذا كانت الطائرة المستقبلية جديدة تماما أو طائرة مشتقّة من "إيل-106".

وكان رئيس شركة "إيليوشين" قد صرح أن الطائرة الجديدة ستبصر النور في عام 2025 أو 2026، وأنها ستحل محل طائرة "أن-124" في صفوف القوات الجوية الروسية.

وكان يوري بوريسوف، نائب رئيس وزراء روسيا، قد كشف أن خطة إنتاج الأسلحة تتضمن إجراء الأبحاث تمهيدا لإبداع طائرة ثقيلة جدا تحل محل "ان-124 روسلان".

وتعتبر طائرة "ان-124 روسلان" أكبر طائرات النقل في العالم، وتمت صناعتها في زمن الاتحاد السوفيتي.