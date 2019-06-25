المستثمرون الإماراتيون يبدون اهتماما بداغستان

أفاد قسم المعلومات والتحليل التابع لجهاز مجلس الشعب (البرلمان) لجمهورية داغستان، اليوم الثلاثاء، بأن ممثلي السلطات الداغستانية التقوا، يوم أمس الاثنين، السفير الإماراتي لدى روسيا الاتحادية معضد حارب الخييلي، وناقشوا معه المسائل المتعلقة بالتعاون في مجالي السياحة والأمن الغذائي.

محج قلعة- سبوتنيك . وقال القسم المذكور في بيان له بهذا الشأن: "قام الطرفان بمناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون المتبادل في مجالي السياحة والأمن الغذائي بين جمهورية داغستان و الإمارات العربية المتحدة . وتوصل الطرفان في ختام هذا اللقاء إلى استنتاج بأن جمهورية داغستان تعتبر موضع اهتمام بالنسبة للمستثمرين العرب".

وأشار البيان أيضاً، إلى أن المحاور المحتملة للتعاون ستجري بلورتها ومن ثم عرضها على الرئيس الداغستاني فلاديمير فاسيلييف.

وذكر البيان أنه شارك في اللقاء من الجانب الداغستاني، نائبا مجلس الشعب الداغستاني كامل دودييف ومحمود محمودوف. ومن الجانب الإماراتي، السفير الإماراتي لدى روسيا الاتحادية، معضد حارب الخييلي والسكرتير الثاني بالسفارة الإماراتية في موسكو أحمد سعيد الكتبي.

ونسق اللقاء رجل الأعمال وراعي الفنون الداغستاني، ماما مامايف.