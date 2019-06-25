الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على مشتبه حاول الوصول لمعلومات سرية عن"إس-300"

نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مشاهد للحظة اعتقاله لمواطن بولندي كان يحاول الحصول على معلومات سرية تتعلق بنظام الدفاع الصاروخي "إس-300".

فبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فقد تم اعتقال البولندي ماريان رادزفسكي، متلبسا في محاولة لإبرام صفقة من أجل نقل معلومات سرية تتعلق بمنظومة "إس-300" الروسية.

ويعمل رادزفسكي في مؤسسة تعمل على توريد الأسلحة للجيش البولندي ولقواته الخاصة.

وأدانت محكمة موسكو المواطن البولندي، بتهمة التجسس وحكمت عليه بالسجن لـ14 عاما مع تشديد الإجراءات الأمنية عليه.

يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-300" تستخدم لتدمير الأهداف الجوية التي تحلق بسرعة تصل إلى 2.1 ألف متر/ ثانية على بعد 300 كم.

وتستطيع وحدة صواريخ "إس-300" وحدها أن تقوم بتدمير حتى 24 هدفا في آن واحد.