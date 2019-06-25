روسيا تلغي نظام التأشيرة لمواطني جزر المالديف

وقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره من جمهورية المالديف عبد الله شهيد، اتفاقية عن الإلغاء المتبادل لنظام التأشيرات بين البلدين.

قال وزير خارجية جزر المالديف، عبد الله شهيد، بأن رئيس بلاده أصدر قرارا بشأن افتتاح سفارة في روسيا.

وأضاف شهيد عقب لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "أصدرت حكومتنا مرسوما يفيد بأن سفارة جمهورية المالديف ستفتح في موسكو، هذا سيتيح لنا العمل بشكل أوثق، وتظافر جهودنا في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

يشار إلى أن وزير خارجية جزر المالديف عبد الله شهيد اجتمع بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء في موسكو.