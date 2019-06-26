طائرة ترعب الجماعات الإرهابية في سوريا وصلت إلى نوفوسيبيرسك

وتتضمن فعاليات "أرْمِيا 2019" عرض أسلحة الجيش الروسي وأحدث منتجات المصانع العسكرية الروسية. ويقام أحد المعارض في مدينة نوفوسيبيرسك.

ويحتوي المعرض الذي سيفتتح في مطار "تولماتشوفو" العسكري بريف مدينة نوفوسيبيرسك في 28 يونيو/حزيران على آليات وطائرات تابعة للجيش الروسي منها المقاتلة القاذفة "سو-34". وقد وصلت هذه الطائرة إلى نوفوسيبيرسك. وقال جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية المركزية إن بإمكان كل الراغبين تفقد هذه الطائرة الجاثمة في مطار "تولماتشوفو" بعد افتتاح المعرض.

وتتميز طائرة "سو-34" التي تنتمي إلى الجيل الرابع (+) من الطائرات القتالية بمداها الذي يصل إلى 4 آلاف كيلومتر، وسرعتها التي يمكن أن تصل إلى 1900 كيلومتر في الساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرات "سو-34" أثبتت جدارتها في معارك الحرب على الإرهاب في سوريا وتعتبر من الأسلحة التي ترعب الجماعات الإرهابية.