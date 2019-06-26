الخارجية الروسية: الإجراءات الأمريكية بحق إيران تعتبر تضليلا قاسيا

اعتبر مدير القسم الثاني لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بحق إيران تعتبر تضليلاً قاسيا، وأن طهران ستصمد في حال المواجهة مع واشنطن.

وقال كابولوف خلال افتتاح الحوار الثالث الروسي الإيراني: "تمارس ضغوطات شديدة من قبل الولايات المتحدة على جمهورية إيران الإسلامية. لكن يبدو لي حتى الآن أن هذه الضغوطات الأميركية بمثابة تضليل قاس ومحفوف بالمخاطر".

وأشار إلى أن القيادة الأميركية الحالية تفهم المجتمع الإيراني بشكل سيء، موضحا أن "إيران، وأنا واثق، لن تتصدى فحسب للعدوان الأميركي بل وسترد أيضأً".

وتدهورت العلاقات في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شهدت وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعد وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان مؤخراً، ومن ثم إسقاط الحرث الثوري الإيراني لطائرة أميركية مسيرة دخلت مجال الجمهورية الإيرانية الإسلامية بعمق سبعة كيلومترات.