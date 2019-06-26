بركان في جزر الكوريل يدمر كل ما يقف في طريقه (صور + فيديو)

شهدت إحدى جزر الكوريل حدثاً رهيباً ومرعباً أثناء زحف بركان "رايكوكي" على الطريق العام والتهامه لكل شيء في طريقه.

وأطلق البركان الذي انفجر يوم 22 حزيران / يونيو الجاري، عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى 11 كيلومتراً، وقطره لأكثر من 450 كيلومترا، مدمرا كل ما اعترض طريقه من غابات وحيوانات من خلال تدفقات الحمم البركانية.

— Dan Lindsey (@DanLindsey77) 22 июня 2019 г.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية لا يعيش الناس على هذه الجزيرة، إلا أن تدفقات الحمم البركانية القوية حولت الجزيرة الخضراء في غضون ساعات قليلة إلى صحراء قاحلة.

— Погода УНИАН (@pogoda_unian) 25 июня 2019 г.

ووفقا للعلماء، لا يتوقع حدوث ثوران بركان "رايكوكي" في المستقبل القريب.