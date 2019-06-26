لافروف: موسكو تدعو لخفض التصعيد في منطقة الخليج

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء أن موسكو ستحاول جاهدة اقناع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ببدء الحوار لحل الأزمة بين البلدين والتي من خلال قد تؤثر على الوضغ في منطقة الخليج.