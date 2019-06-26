أوشاكوف : لقاء بوتين وترامب مقرر يوم 28 يونيو

موسكو — سبوتنيك. وقال مساعد الرئيس الروسي للصحفيين:

"بعد الانتهاء من إفطار العمل، من المقرر أن نتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وحول مواضيع المناقشة قال أوشاكوف: "الكثير سيعتمد على القادة، وكيف سيبنون المحادثة. لكن الأسئلة المنطقية هي، الحالة العامة للشؤون الثنائية، والاستقرار الاستراتيجي، والعديد من الصراعات الإقليمية مثل، سوريا، أفغانستان، أوكرانيا، فنزويلا، بالطبع، المشكلة الإيرانية، وما إلى ذلك".

وأضاف اوشاكوف: "سيتم مناقشة الخطوط العريضة العامة للوضع في سوريا وقضايا العمل المشترك على المسار السوري، وهذا ما يمكنني قوله".