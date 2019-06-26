"غوغل" قد تواجه غرامة 11.2 ألف دولار لعدم الامتثال للتشريعات الروسية

موسكو — سبوتنيك. وأوضح جاروف أن الإجراءات الرسمية ستشمل وضع بروتوكول ودعوة الشركة إلى الإجراءات.
وكان جاروف قد أعلن، في وقت سابق، أن الهيئة لا يناسبها مؤشر الفلترة الحالي لـ"غوغل".
هذا وكانت "روس كوم نادزور"، قد فرضت في 11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، غرامة على شركة "غوغل" بقيمة نصف مليون روبل (ما يعادل 7.5 ألف دولار تقريبا)، لعدم التزامها بقانون ينص على إزالة "وصلات" من محرك البحث، تقود إلى معلومات غير قانونية.
ودخل قانون إلزام محركات البث بالاتصال بسجل واحد من المعلومات المحظورة ومعالجتها، في روسيا حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ولم ينصاع محرك البث "غوغل" إلى هذا القانون.
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