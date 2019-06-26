"غوغل" قد تواجه غرامة 11.2 ألف دولار لعدم الامتثال للتشريعات الروسية

أعلن رئيس الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كوم نادزور"، ألكسندر جاروف، أن شركة "غوغل" يمكن أن تواجه غرامة قدرها 700 ألف روبل أي نحو 11.2 ألف دولار لعدم امتثالها لتشريعات روسيا، وبحلول نهاية تموز/ يوليو، سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الرسمية في هذه القضية.

موسكو — سبوتنيك. وأوضح جاروف أن الإجراءات الرسمية ستشمل وضع بروتوكول ودعوة الشركة إلى الإجراءات.

وكان جاروف قد أعلن، في وقت سابق، أن الهيئة لا يناسبها مؤشر الفلترة الحالي لـ"غوغل".

هذا وكانت "روس كوم نادزور"، قد فرضت في 11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، غرامة على شركة "غوغل" بقيمة نصف مليون روبل (ما يعادل 7.5 ألف دولار تقريبا)، لعدم التزامها بقانون ينص على إزالة "وصلات" من محرك البحث، تقود إلى معلومات غير قانونية.

ودخل قانون إلزام محركات البث بالاتصال بسجل واحد من المعلومات المحظورة ومعالجتها، في روسيا حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ولم ينصاع محرك البث "غوغل" إلى هذا القانون.