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15:57 26 يونيو/ حزيران 2019
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    استعادة الحركة الجوية بين روسيا ومصر على جدول أعمال لقاء بوتين والسيسي

    Ministry of Civil Aviation/ Egypt
    روسيا
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    أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن عودة الحركة الجوية كاملة بين روسيا ومصر على جدول أعمال لقاء الرئيسين، فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين.

    موسكو — سبوتنيك وقال مساعد الرئيس الروسي للصحفيين "عودة الحركة الجوية كاملة بين روسيا ومصر على جدول الأعمال".

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © Sputnik . Aleksey Nikolskyi
    بوتين يلتقي مع السيسي وابن سلمان على هامش قمة العشرين
    وأضاف أوشاكوف أن "العمل المشترك قائم لاستئناف الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ".

    وأعلن أوشاكوف، في وقت سابق، أنه بعد فعاليات قمة مجموعة العشرين، من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي مع نظيره المصري، وأيضا مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

    وقال مساعد الرئيس الروسي للصحفيين "سنتحدث مع الرئيس المصري، وبعد ذلك، مع ولي العهد ووزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان".

    وأضاف أوشاكوف، ردا على سؤال حول المواضيع التي ستبحث مع العاهل السعودي، "الكثير من القضايا الرئيسية، لكن إذا تحدثنا عن الموضوع الرئيسي، فهو بالطبع التحضير لزيارتنا إلى الرياض، التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر".

    وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.

    ومن المقرر أيضا أن يجري الرئيس الروسي محادثات، على هامش قمة العشرين، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حسبما أعلن مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.

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