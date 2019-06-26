روسيا تمتنع عن بيع صواريخ "كاليبر"

أعلن المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، أن الشركة تلتزم بالاتفاقيات الدولية، على الرغم من الطلب المتزايد على شراء صواريخ "كاليبر" الروسية.

وقال ميخييف، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى "آرميا-2019" لوكالة "سبوتنيك": هناك طلبات (على صواريخ كاليبر)، ولكننا نلتزم بمعاهداتنا الدولية لمنع الانتشار.

يشار إلى أنه تم استخدام هذه الصواريخ ( كاليبر ) في هجمات ضد الإرهابيين في سوريا.

والجدير بالذكر أن روسيا تعمل الآن على تطوير هذا النوع من الصواريخ، ليس البحري منه، وإنما الذي يتم إطلاقه من اليابسة، حيث سيصل مداه إلى أكثر من 4.5 كم.

وكان بوتين قد أشار في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، إلى أنه إذا نشرت واشنطن صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، فإن هذا سيؤدي إلى تفاقم الوضع في مجال الأمن الدولي بشكل كبير ويخلق تهديدات خطيرة لروسيا، موضحا أن هناك بعض فئات من هذه الصواريخ تصل مدة تحليقها إلى موسكو 10-12 دقيقة، وهذا يشكل تهديدا خطيرا لروسيا، وأن روسيا في هذه الحالة ستضطر لاتخاذ تدابير مماثلة.

هذا وافتتح أمس الثلاثاء، منتدى "آرميا-2019" (الجيش-2019) في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، بمشاركة وفود من 120 دولة أجنبية، بما في ذلك 41 وزيراً للدفاع ورئيساً لهيئات الأركان العامة للجيوش الوطنية، وأكثر من 1300 شركة تعرض أكثر من 27 ألف معروض، بما في ذلك 361 نموذجاً للتقنيات العسكرية والخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية.