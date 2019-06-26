بوتين يقبل استقالة رئيس إنغوشيا

قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، استقالة رئيس جمهورية إنغوشيا، يونس بك يفكوروف.

موسكو — سبوتنيك. وشكر بوتين، يفكوروف على العمل المنجز، وأشار إلى أنه على الرغم من وجود العديد من المشاكل في الجمهورية، إلا أن إنغوشيا أظهرت مؤخرًا مؤشرات أعلى من المتوسط في روسيا في مجالات مثل البناء والإنتاج الصناعي.

وقال بوتين "يجري تحسين الوضع المالي. هذه حقيقة واضحة. لقد قدمت ميزانية بفائض في الآونة الأخيرة."

هذا كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عين محمود علي كاليماتوف رئيسا بالوكالة لجمهورية إنغوشيا.

وقال بيسكوف للصحفيين "بعد الاجتماع، عين بوتين كاليماتوف محمود علي مكشاريبوفيتش رئيسا بالوكالة لجمهورية إنغوشيا ووقع مرسومًا بهذا الخصوص".