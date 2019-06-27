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11:26 27 يونيو/ حزيران 2019
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    معرض لصور المصور الصحفي أندريه ستينين في وكالة روسيا سيغودنيا

    مستخدمو الإنترنت يصوتون لأفضل صورة في مسابقة أندريه ستينين (صور)

    © Sputnik . Iliya Pitalev
    روسيا
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    يمكن لمستخدمي الإنترنت أن يلعبوا دور لجنة تحكيم شعبية في مسابقة أندريه ستينين للصحفيين المصورين الشباب. فقد بدأ التصويت عبر الإنترنت لاختيار أفضل عمل في الشبكة العنكبوتية.

     يشار إلى أن التصويت لاختيار أفضل صورة من بين القائمة القصيرة لعام 2019 مفتوح حتى الساعة 23:59 في توقيت موسكو من تاريخ 31 تموز/ يوليو المقبل. وللمشاركة في هذا التصويت ينبغي أن يكون لدى المرء حساب في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: VK أو Facebook Twitter  أو في خدمة ويبو الصينية. وسيتم الإعلان عن الفائز بالتصويت الإلكتروني في الأول من شهر آب/ أغسطس، وسوف يحصل صاحب أشهر صورة في الإنترنت على شهادة المسابقة.

    بحسب رأي المشرف على مسابقة أندريه ستينين أكسانا أولينيك، مديرة هيئة المشاريع المرئية في وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، فإن التصويت الإلكتروني وكذلك الجولة الدولية للصور الفائزة أصبحت تقليداً جيداً للمسابقة والذي يقام للمرة الرابعة، وهو يثبت مع كل عام ليس فقط الاهتمام المتزايد للتصوير وإنما كذلك المستوى العالي الجودة في العالم.

    وأضافت قائلة: "إن التدفق المعلوماتي الحديث هو عالم هائل من الصور المرئية التي لا تتطلب الترجمة من أجل الإدراك. حتى أن العاملين على تقييم الصور يصبحون أكثر فأكثر في كل عام في جميع أنحاء العالم، كما يصبح المشاهد أيضاً أكثر ابتكاراً في عملية الانتقاء. فهو يريد أن يرى ليس فقط لوحة فنية رائعة فحسب، وإنما يريد أن يقرأ قصة هذه اللوحة. علماً أن التصويت عبر الإنترنت يثير دائماً نوعاً ما من الفضول حول المقارنة بين اختيار جمهور الإنترنت من جهة وبين اختيار لجنة التحكيم المختصة من جهة أخرى، بمعنى هل ستتطابق التقييمات أم لا.

    • الصورة بعنوان مراقبة ساحلية، فئة الأخبار الرئيسية، للمصور بازيليو فيبيه من الفلبين
      الصورة بعنوان "مراقبة ساحلية"، فئة الأخبار الرئيسية، للمصور بازيليو فيبيه من الفلبين
      © Photo / Basilio Sepe, Stenincontest
    • الصورة بعنوان البؤساء، فئة الرياضة، للمصور غابرئيل تشيكوني من إيطاليا
      الصورة بعنوان "البؤساء"، فئة الرياضة، للمصور غابرئيل تشيكوني من إيطاليا
      © Photo / Gabriele Cecconi, Stenincontest
    • الصورة بعنوان اللحظة الحاسمة في مباراة كرة الماء، فئة الرياضة، للمصور أياناف سيل من الهند
      الصورة بعنوان "اللحظة الحاسمة في مباراة كرة الماء"، فئة الرياضة، للمصور أياناف سيل من الهند
      © Photo / Ayanava Sil, Stenincontest
    • الصورة بعنوان كأس توندرا، فئة الرياضة، للمصور سيرغي غابونا من يبلاروسيا
      الصورة بعنوان "كأس توندرا"، فئة الرياضة، للمصور سيرغي غابونا من يبلاروسيا
      © Photo / Sergei Gapon, Stenincontest
    • الصورة بعنوان الأولمبي الوحيد، فئة الرياضة، للمصور أليكسي فيليبوف من روسيا
      الصورة بعنوان "الأولمبي الوحيد"، فئة الرياضة، للمصور أليكسي فيليبوف من روسيا
      © Photo / Alexey Filippov, Stenincontest
    • الصورة بعنوان الشباب ومسابقة تشاريادا، فئة الرياضة، للمصور خوفريه غيلمارا من المكسيك
      الصورة بعنوان "الشباب ومسابقة تشاريادا"، فئة الرياضة، للمصور خوفريه غيلمارا من المكسيك
      © Photo / Jeoffrey Guillemard, Stenincontest
    • الصورة بعنوان مهرجان كيركبينار للمصارعة بالزيت، فئة الرياضة، للمصور إليف أوزتيورك أوزغونكو من تركيا
      الصورة بعنوان "مهرجان كيركبينار للمصارعة بالزيت"، فئة الرياضة، للمصور إليف أوزتيورك أوزغونكو من تركيا
      © Photo / Elif Ozturk Ozgoncu, Stenincontest
    • الصورة بعنوان نساء من خليج أروغام، فئة لوحة شخصية. بطل من هذا الزمان، للمصور فرانسيس روسو من فرنسا
      الصورة بعنوان "نساء من خليج أروغام"، فئة لوحة شخصية. بطل من هذا الزمان، للمصور فرانسيس روسو من فرنسا
      © Photo / Francis Rousseau, Stenincontest
    • الصورة بعنوان حنين على وشك الانقراض، فئة لوحة شخصية. بطل من هذا الزمان، للمصور سانتانو داي من الهند
      الصورة بعنوان "حنين على وشك الانقراض"، فئة لوحة شخصية. بطل من هذا الزمان، للمصور سانتانو داي من الهند
      © Photo / Santanu Dey, Stenincontest
    • الصورة بعنوانقصة عذاب، فئة لوحة شخصية. بطل من هذا الزمان، للمصور مشفيكول ألام من بنغلادش
      الصورة بعنوان"قصة عذاب"، فئة لوحة شخصية. بطل من هذا الزمان، للمصور مشفيكول ألام من بنغلادش
      © Photo / Mushfiqul Alam, Stenincontest
    • الصورة بعنوانعطلة شتوية، فئة كوكبي، للمصور أليكسي مالغافكو من روسيا
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      © Photo / Alexey Malgavko, Stenincontest
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      © Photo / Amit Moulick, Stenincontest
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    © Photo / Basilio Sepe, Stenincontest
    الصورة بعنوان "مراقبة ساحلية"، فئة الأخبار الرئيسية، للمصور بازيليو فيبيه من الفلبين

    في بداية شهر آب/ أغسطس سوف نعرف كيف قيم المشاهد أفضل الأعمال من القائمة القصيرة لعام 2019، وفي شهر أيلول/ سبتمبر كيف وزعت لجنة التحكيم الدولية المختصة المراتب الأولى. وبطبيعة الحال حينها سوف نكشف عن اللغز الرئيسي من أصبح الفائز بالجائزة الكبرى".

    في الشهر الأول من الخريف المقبل سوف تعلن مسابقة أندريه ستينين عن الفائزين خلال حفل رسمي في موسكو، وفي ذاك الوقت سوف يتم افتتاح معرض لأعمال هؤلاء الفائزين وستبدأ الجولة التي أصبحت تقليداً متعارف عليه لأعمال الحائزين على المراتب الأولى في مدن العالم.

    في عام 2019 الشركاء الإعلامية العامة للمسابقة هي: الموقع الاخبارية والإعلامية Vesti.Ru، قناة الحكومية الوطنية

    . «Rossiya-K» تقدمت المؤسسات الإعلامية الدولية باعتبارها جهات شريكة لمسابقة ستينين الدولية وهي: وكالة الأنباء وإذاعة سبوتنيك ووكالة الأنباء Askanews والمؤسسة الإعلامية القابضة Independent Media ووكالة الأنباء Notimex ووكالة الأنباء ANA وقناة وموقع RT و Shanghai United Media Group SUMG والموقع الإلكتروني لصحيفة China Daily ووكالة الأنباء PNA والبوابة الإلكترونية لصحيفة AlYoum AlSabee والبوابة الإلكترونية The Paper وشبكة الإعلام Al Mayadeen، وكالة الانباء Prensa Latina، مجموعة اعلامية The Nation وموقع "Renminwang". في حين تقدم الوكالات الإعلامية الدعم للمسابقة باعتبارها شريكة ضمن مجالات محددة وهي: موقع Russian Photo وموقع Photo-study.ru ومدرسة الفنون البصرية وأكاديمية التصوير والموقع الإعلامي YOung JOurnalists، مجلة National Geographic Russia، مجلة Contrastes ومجلة Fotoargenta والموقع الإلكتروني All About Photo وندى نيو دلهي للتصوير الفوتوغرافي، مجلة Cuartoscuro ومجلة EYE Photo ومنصة المهرجان الدولي PhotON.

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    أخبار روسيا, مسابقة ستينين الدولية, وكالة سبوتنيك, سبوتنيك, وكالة "روسيا سيغودنيا", روسيا سيغودنيا, روسيا الاتحادية, روسيا
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