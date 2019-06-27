أول رد رسمي لروسيا على نتائج ورشة المنامة في البحرين

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الخارجية الروسية: نهج واشنطن حيال التسوية الفلسطينية الاسرائيلية الذي طرحته في المنامة غير بناء