هل يجب فرض ضرائب إضافية على شركات مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"أمازون"

تم إجراء الاستطلاع لـ"سبوتنيك" بواسطة شركة IFop ما بين الفترة 9 إلى 15 أبريل/ نيسان 2019 (أي ما مجموعه 3007 من المستطلعين الذين تجاوزت أعمارهم 18 عامًا). تشمل فئة الاستطلاع الأشخاص حسب الجنس والعمر والجغرافيا. نسبة الخطأ الأقصى لأخذ العينات للبيانات ككل هو +/- 3.1% مع مستوى ثقة 95%