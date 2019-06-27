راكب يوثق لحظة تحطم طائرة أنتونوف "آن-24" (فيديو+صور)

قام أحد الركاب على متن الطائرة الروسية من طراز "An-24" التابعة لشركة "أنغارا" للخطوط الجوية، بتوثيق لحظة قيام الطائرة بهبوط اضطراري في مطار نيجني أنغارسك.

ويظهر مقطع الفيديو كيف تهبط الطائرة، وتدخل المدرج ولكن ما تلبث ان تخرج عن مسارها وتصطدم بالمبنى وتشتعل فيها النيران.

ووفقا للبيات الأولية، توفي اثنان من الطيارين وأصيب 21 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

© Sputnik . Investigative Committee of Russia هبوط اضطراري لطائرة "آن-24" في نيجني أنغارسك، أنغارا، روسيا

ومن جانبه أوعز رئيس جمهورية بورياتيا شرقي روسيا تقديم المساعدة اللازمة للمتضررين، وتم فتح قضية جنائية لانتهاك قواعد السلامة، والتي أسفرت عن وفاة الناس بسبب الإهمال.

© Sputnik . The press service of GU of EMERCOM of Russia in the Republic of Buryatia هبوط اضطراري لطائرة "آن-24" في نيجني أنغارسك، أنغارا، روسيا

وفي صباح اليوم الخميس، حلقت الطائرة من مطار نيجني أنغارسك إلى مطار عاصمة جمهورية بورياتيا، أولان أودي، كان على متنها 43 راكبا، بينهم طفل واحد، ولكن بعد الإقلاع، تعطلت إحدى المحركات، فقرر الطاقم العودة إلى المطار.