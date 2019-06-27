قريبا... 98 مروحية جديدة من طراز "الصياد الليلي" تدعم قوة الجيش الروسي

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع وقعت عقدا حكوميا للتزود بـ 98 مروحية مقاتلة من طراز (مي-28 إن إم) "الصياد الليلي".

موسكو — سبوتنيك. قال كريفوروتشكو رداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" في هذا الصدد خلال منتدى "آرميا-2019": "ثمانية وتسعون".

من جهة أخرى، أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الروسية وقعت عقدا للتزود بـ 76 مقاتلة "سو-ط57 في إطار منتدى "آرميا-"2019.

وقال مانتوروف ردا على سؤال في هذا الصدد خلال المنتدى: "نعم، 76 طائرة".

هذا وتجري فعاليات منتدى "آرميا-2019" (الجيش-2019) العسكري-التقني الدولي في الفترة من 25 إلى 30 حزيران/يونيو الحالي، في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو ويستضيف وفودا أجنبية تمثل 120 دولة.

وتعتبر مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية شريكا إعلاميا رئيسيا للمنتدى.