قريبا... 98 مروحية جديدة من طراز "الصياد الليلي" تدعم قوة الجيش الروسي

موسكو — سبوتنيك. قال كريفوروتشكو رداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" في هذا الصدد خلال منتدى "آرميا-2019": "ثمانية وتسعون".
وقال مانتوروف ردا على سؤال في هذا الصدد خلال المنتدى: "نعم، 76 طائرة".
هذا وتجري فعاليات منتدى "آرميا-2019" (الجيش-2019) العسكري-التقني الدولي في الفترة من 25 إلى 30 حزيران/يونيو الحالي، في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو ويستضيف وفودا أجنبية تمثل 120 دولة.
وتعتبر مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية شريكا إعلاميا رئيسيا للمنتدى.
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