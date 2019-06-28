أيا من زعماء العالم ينال إعجاب بوتين

وأوضح بوتين في حديثه لـ"فاينانشل تايمز" أنه معجب أولاً بالقيصر الروسي بطرس الأول.

ويبقى بوتين معجبا بهذا الشخص على الرغم من أنه كان قد رحل عن الدنيا، ولكنه يظل حيًا، كما قال بوتين، طالما بقيت قضيته حية. وأشار بوتين إلى أن هذا ينطبق على كل إنسان.

أما عن الزعماء المعاصرين فإن بوتين معجب أولا بالرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك. وعلل بوتين إعجابه بهذا الشخص قائلا إن الرئيس شيراك كان له رأي متميز في كل مسألة وكان يعرف كيف يدافع عن رأيه واحترم في الوقت نفسه آراء الآخرين دائما.