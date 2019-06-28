روسيا تطور رادارا "غير مرئي" للطائرات

أعلن المدير العام للشركة المطورة لهذا الرادار "أو كي بي-بلانيتا"، ألكسندر بيتروف، أن محطة الرادار السلبية "تروبا" وغير المرئية للطائرات ودرونات الاستطلاع صنعت في روسيا واجتازت الاختبارات بنجاح.

وقال ألكسندر بتروف لوكالة "سبوتنيك": "في إطار عملنا لتطوير "تروبا" أنشأنا رادارا سلبيا. الفكرة بسيطة- استخدام انعكاس أبراج البث التلفزيوني والاتصالات، أي يعمل الرادار فقط للاستقبال ولا ينبعث أي شي منه، أي أنه "غير مرئي وغير مسموع"، وفي الوقت نفسه نحن نستطيع الحصول على المعلومات التي تهمنا عن الطائرات".

وأشار المطور عند الحديث عن استخدام "تروبا"، إلى أنه تم اختبار الرادار بنجاح، حيث تم اعتراض إشارات الطائرة، التي انعكست من أبراج الاتصالات في المدينة.

وأضاف المدير العام أنه تم اختبار هذا الرادار في تفير، لقد تلقينا إشارة انعكست من الطائرة ورافقتها في المدينة، ولقد أثار اهتمام زبائن محتملين وليس فقط قوات الأمن.

ولفت بيتروف الانتباه إلى أن "تروبا" أثار اهتمام زبائن من القطاع الخاص أيضا، يسعون لضمان خصوصيتهم.

وقال بيتروف: "الأمن الآن مهم ليس فقط بالنسبة للهيئات الحكومية والشركات الكبيرة، بل للأفراد، الأشخاص الأثرياء الذين لا يريدون أن تراقبهم الطائرات بدون طيار، يظهرون اهتمامًا بابتكارنا".