وزير الطاقة الروسي يلتقي نظيره السعودي على هامش قمة "العشرين"

موسكو — سبوتنيك. وذكر الموقع الرسمي لوزارة الطاقة الروسية، على "تويتر" أن "ألكسندر نوفاك، التقى وزير الطاقة والصناعة والموارد الطبيعية السعودي خالد الفالح".
ولم توضح وزارة الطاقة الروسية الملفات، التي تمت مناقشتها، ولم تتكشف أي تفاصيل أخرى عن اللقاء.
#G_20#встреча_Новак_Фалих— Минэнерго России (@MinenergoGov) June 28, 2019
Проходит встреча Александра Новака @novakav1 с Министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом @Khalid_AlFalih pic.twitter.com/TLmbTbdIdl
وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام.
وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.
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