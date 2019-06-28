الكرملين: بوتين وترامب بحثا موضوع سوريا والوضع في إدلب

أعن المتحدث باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي، على هامش قمة العشرين، تناول موضوع سوريا، والوضع في إدلب.

موسكو- سبوتنيك. وذكر المتحدث أن مباحثات الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب كانت إيجابية.

وأضاف أن الزعيمين "تحدثا عن التجارة الدولية وعن الشؤون الدولية وسوريا وتطرقا للوضع في إدلب".

وتابع: "كما تحدثا عن تركيا والصين، وتحدثا بإسهاب عن قضايا نزع السلاح ، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي".

وعقد الرئيسان الروسي والأمريكي، اليوم الجمعة، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، لقاء ثنائيا استمر لساعة ونصف الساعة.

وفي بداية اللقاء أشار الرئيس الروسي إلى أنه "لديهما الكثير ما يمكن الحديث عنه". بدوره قال ترامب إن الموضوعات المطروحة للنقاش ستشمل قضايا التجارة ونزع السلاح، مشيرا إلى أن نتائج اللقاء ستكون ممتازة.

واستمر اللقاء لمدة ساعة ونصف الساعة، وجرى في اليوم الأول من فعاليات مجموعة العشرين، حيث بدأت المفاوضات الروسية الأمريكية في الساعة 14.03 بالتوقيت المحلي (8.03 بتوقيت موسكو). في البداية، تم تخصيص ما يقرب من الساعة الواحدة للاجتماع، حتى بداية الجلسة الثانية للقمة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الرئيسان اجتماعا رسميا وجها لوجه منذ قمة مثيرة للجدل في هلسنكي في يوليو/ تموز الماضي.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.