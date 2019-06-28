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14:50 28 يونيو/ حزيران 2019
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    قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

    كيف قضى بوتين أول يوم من قمة العشرين

    © Sputnik . Mikhail Klimentyev
    روسيا
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    الموضوع:
    قمة مجموعة العشرين 2019 (40)
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    في قمة مجموعة العشرين في أوساكا، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو.

    وصل المشاركون في مجموعة العشرين إلى الأمسية في دار الاستقبال في قلعة أوساكا. بعد حفل التصوير الفوتوغرافي، تبادل بوتين وميركل، اللذان كانا يقفان بالقرب من بعضهما بعضا، جملتين أثناء الانتقال إلى القاعة.

    في الوقت نفسه، تحدث الرئيس الروسي مع محمد بن سلمان، وقبل الحفل مباشرة تحدث مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، بينما كان يشغل زملاؤهم مقاعد في القاعة.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي الملك محمد بن سلام خلال قمة العشرين
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي الملك محمد بن سلام خلال قمة العشرين
     كان بوتين وترودو يتحدثان بنشاط عن شيء وصافحا بعضهما بعضا.

    بالإضافة إلى ذلك، هذا الصباح، مباشرة بعد بدء القمة، عقد الرئيس الروسي اجتماعًا مع رئيس الولايات المتحدة ، دونالد ترامب. استغرقت المحادثات ساعة ونصف الساعة.

    بريكس

    قبل الافتتاح الرسمي لمجموعة العشرين، عقد قادة دول البريكس اجتماعًا غير رسمي: رؤساء روسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا فلاديمير بوتين وجهير بولسونارا وسيريل رامافوس، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

    تم تنظيم الاجتماع من قبل البرازيل.

    وقال بيسكوف: "أثناء انتظار المشاركين الآخرين، أتيحت لبوتين الفرصة للتعرف على الرئيس البرازيلي بولسونار عن قرب إلى حد ما، وكان هذا أول اجتماع لهما، والآن أتيحت لهم الفرصة للتواصل بشكل جيد".

    في القمة، تطرق قادة الدول الخمس إلى عدم استقرار التجارة العالمية، وتحدثوا عن الحاجة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية.

    وأضاف المتحدث باسم الرئيس الروسي أن "الشركاء الهنود تحدثوا عن الحاجة إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب".

    قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا ورئيس البرازيل
    © Sputnik . Mikhail Klimentyev
    قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا ورئيس البرازيل

    ترامب:

    بعد الاجتماع الأول لمجموعة العشرين ، تم عقد اجتماع ثنائي للرئيس الروسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    كما أشار المتحدث باسم بوتين، تطرق الرئيسان إلى العديد من المواضيع، ولكن لم يتمكنوا من التعمق Путин перед G20 перекинулся парой слов с Трампом. И пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии бен Салману pic.twitter.com/jCGv2UHtDa

    ​في جميع المواضيع بسبب ضيق الوقت.

    على وجه الخصوص، وافق بوتين وترامب على معرفة العوامل التي تعيق توسيع التعاون الثنائي.

    وأضاف بيسكوف "لقد تحدثوا عن مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، والتي لا تتوافق بأي حال مع إمكانات بلدينا".

    كما ناقش الرئيسان العلاقات الدولية والتجارة، وتطرقا إلى الصين وسوريا والوضع في إدلب وتركيا.

    وأضاف السكرتير الصحفي الرئاسي "لقد تحدثا بشكل مكثف بما فيه الكفاية عن قضايا نزع السلاح، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي".

    اتفق الرئيسان على أن وزارات الخارجية ووزارة الخارجية في البلدين ستواصل مناقشة المواضيع التي أثاروها بشكل أكثر تحديدا.

    خلال الاجتماع ، دعا بوتين ترامب لزيارة موسكو العام المقبل للاحتفال بالذكرى الـ 75 لنهاية الحرب العالمية الثانية. وأجاب ترامب يشكل إيجابي.

    قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
    © Sputnik . Iliya Pitalev
    قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019

    تيريزا ماي:

    أيضا، عقد الرئيس الروسي اجتماعا ثنائيا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

    في بداية الاجتماع ، تواصل الرئيسان وجها لوجه فقط في وجود المترجمين.

    وقال بيسكوف "لقد تحدثت ماي عن قضية سكريبال، أثارت هذا السؤال. تلقت الإجابات اللازمة من الرئيس الروسي".

    بعد ذلك، عقدت المفاوضات في شكل موسع، تبادل الطرفان وجهات النظر حول أوكرانيا وسوريا وإيران.

    وأضاف بيسكوف أن موسكو ولندن تفهمان أنه من الضروري اتخاذ تدابير لإحياء التفاعل لصالح المصالح التجارية.

    قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
    © AFP 2019 / Ludovic Marin/Pool
    قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
    الموضوع:
    قمة مجموعة العشرين 2019 (40)

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    الكلمات الدلالية:
    محمد بن سلمان, فلاديمير بوتين, آنجيلا ميركل, دونالد ترامب
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