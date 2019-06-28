الكرملين يكشف سر "الترمس" الذي استخدمه بوتين أثناء عشاء قمة العشرين (فيديو)

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لماذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشرب من "الترمس" (الكوب الحافظ لحرارة المشروبات) أثناء مأدبة العشاء التي أقيمت تكريما لقادة مجموعة العشرين.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" "هذا يعود إلى أنه (فلاديمير بوتين) يشرب الشاي باستمرار من هذا الكأس".

وكانت الكاميرات قد سجلت فيديو للرئيس الروسي خلال جلوسه حول مائدة العشاء التي أقيمت على شرف قمة العشرين الكبار وهو يشرب من كأس زجاجي حافظ لونه أبيض.

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019

وغالبا ما يستخدم الرئيس بوتين كأسا خاصا يحتفظ بالدفء أثناء مشاركته في المناسبات المختلفة.

وفي العشاء الذي أقيم في أوساكا، كان بوتين يشرب من الكأس، وبعد أن ألقى الزعيم الياباني شينزو آبي كلمة العشاء، دق بوتين كأسه مع كأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وبحسب المظهر كان يشرب الكولا، الذي قال في أكثر من مناسبة بأنه يحبها.