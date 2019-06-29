بوتين يخبر ولي العهد السعودي بخطط تبادل الآراء حول أسواق الطاقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت خلال لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه سعيد بفرصة تبادل وجهات النظر حول العمل المشترك المستقبلي للبلدين في سوق الطاقة العالمي.

أوساكا- سبوتنيك وذكر بوتين، خلال اجتماعه مع ولي العهد على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، "أنا سعيد لإتاحة الفرصة لي لتبادل الأفكار معك حول كيفية بناء عملنا المشترك في أسواق الطاقة العالمية".

كما أكد بوتين أنه بدأ بالفعل مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع ولي العهد السعودي في اليوم السابق.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "هذا العمل [بشأن استقرار الوضع في سوق الطاقة] يتطور ويحقق نتائجه الإيجابية إلى حد كبير بفضل جهودك المستمرة. يسرني أن ألتقي [معك] وأن تتيح لي الفرصة للحديث عن كل هذه القضايا".

كما أكد الرئيس الروسي عزمه زيارة المملكة العربية السعودية في الخريف، متابعا "آمل أن تتم هذه الزيارة في الخريف، كما تم الاتفاق عليه".

وأكد الرئيس الروسي دعمه للسعودية لرئاسة مجموعة العشرين العام المقبل.

من جانبه قال ولي العهد السعودي "العلاقات السعودية الروسية في السنوات القليلة الماضية شهدت تطورا كبيرا جدا في كافة المجالات، السياسي، والاقتصادي، والعسكري، والأمني، والاجتماعي".

وتابع "الشراكة السعودية الروسية راسخة وموثوقة وقديمة جدا ونعمل على تطويرها، والفرص التي أمامنا أكبر بكثير من ذي قبل".

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.